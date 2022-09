Inter, serve il vero Skriniar. Handanovic e Bastoni in bilico, in mezzo un big a rischio

Il tecnico scioglierà oggi gli ultimi dubbi: lo slovacco rimane una certezza. Anche in mediana tanti dubbi, Barella potrebbe non giocare

Nel mirino della critica c'è in particolare la difesa. Quello che è stato uno dei punti di forza dell'Inter, ora fatica. I gol subiti sono troppi e quell'idea di solidità non c'è più. Serve una prestazione importante per allontanare le critiche.

"Handanovic, Skriniar, De Vrij e Bastoni sono usciti malconci dal derby di sabato. Il portiere e Bastoni potrebbero pagarne le conseguenze. Stasera non è sicuro che giochino né Handanovic – Onana preme a furor di popolo – né Bastoni, nel caso sostituito da Dimarco. Di sicuro ci sarà Skriniar ed è allo slovacco che si chiede la reazione, non solo d’orgoglio. Serve che l’Inter ritrovi stabilità", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Un dato ci ha colpito della gara di Skriniar nel derby: cinque duelli vinti su nove, poco più della metà, risultato modesto per uno del suo livello, inseguito dal Psg a colpi di milioni fino all’ultima ora di mercato. Comprendiamo lo stordimento per l’estate a bagnomaria, ma senza il vero Skriniar non può esserci impermeabilità. Se la difesa piange, il centrocampo non ride, reparto in cui potrebbe risaltare l’esclusione eccellente di Nicolò Barella e in cui urge la sterzata di Hakan Calhanoglu. Il turco deve andare oltre l’errore che ha aperto le acque all’1-1 del Milan", aggiunge il quotidiano