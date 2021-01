Inter-BC, da ambienti finanziari trapela un dettaglio: “C’è da dicembre una prima firma”

“Suning lavora a fari spenti per preparare l’uscita“. Ne è certo Il Giorno, noto quotidiano, che nella sua edizione odierna fornisce ulteriori dettagli per ciò che riguarda l’ormai nota trattativa tra il colosso cinese e il fondo BC Partners per la cessione delle quote dell’Inter. Si legge infatti: “Prova ne è la notizia delle ultime ore riguardo un negoziato in corso col Fondo inglese Bc Partners, di cui si parla già dai primissimi giorni dell’anno.

Secondo quanto trapelato da ambienti finanziari, le parti avrebbero firmato già lo scorso dicembre l’accordo per una trattativa in esclusiva e che scadrebbe solo all’inizio di febbraio. Fino ad allora, dunque, non ci sarebbe la possibilità da parte di altri fondi eventualmente interessati (oltre agli svedesi di Eqt e americani di Arctos Sports Partners si aggiungono Ares e Temasek, di Singapore) di inserirsi in un’operazione che sembra avere già solidissime basi“.