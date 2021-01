Bc Partners-Inter, quote: questa l’ipotesi. Ecco perché il fondo vuole il club. Nuovo stadio…

“La valutazione dell’Inter, secondo i potenziali acquirenti, dovrebbe essere di 750 milioni. Quindi 250 in meno della stima di Suning, che si attesta a quota un miliardo. Tra un mese si saprà se il fondo londinese intende comprare la maggioranza o la minoranza dell’Inter. Entrambe le ipotesi sono allo studio. Secondo indiscrezioni, però, la conclusione più probabile porta verso un trasferimento almeno del 69% dell’Inter”.

Intanto non si ferma l’iter per la costruzione del nuovo stadio. Adesso esiste un ostacolo burocratico in meno. “Il ministero dei Beni Culturali ha negato l’esistenza di un vincolo architettonico sul terzo anello di San Siro, non ravvisando “un carattere artistico” nell’aggiunta realizzata per il Mondiali del 1990“.