Inter-Bellanova, oggi gli ultimi dettagli: al Cagliari 8 milioni e un giovane

L'Inter, come dichiarato dall'ad Beppe Marotta, vuole consegnare a Inzaghi una rosa pressochè definitiva già per l'inizio del ritiro: per questo motivo la dirigenza nerazzurra potrebbe chiudere in settimana alcune operazioni in entrata. Tra queste c'è quella per Raoul Bellanova, esterno del Cagliari che prenderà il posto - almeno numericamente - di Perisic. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi potrebbe essere una giornata decisiva: "L'Inter entra in una settimana che potrebbe "sconvolgere" il mercato: non solo l'appuntamento per Dybala o gli aggiornamenti sulla questione Lukaku, in ballo ci sono anche nomi meno eclatanti, ma comunque preziosi per provare a consegnare a Simone Inzaghi una rosa competitiva e il più completa possibile già dal primo giorno di raduno".