Berti: “Pressione sulla Juve? Sì, l’Inter ha una rosa forte. Sanchez sarà decisivo”

L’ex nerazzurro Nicola Berti è intervenuto a Skysport e ha parlato della corsa scudetto e non solo. Queste le sue parole: «Pressione sulla Juve? Sì. Abbiamo una rosa forte noi dell’Inter. Vedo che ci stanno mancando tanti giocatori per infortunio, abbiamo recuperato diversi punti alla Juventus. Domenica secondo me è fondamentale, deciderà il campionato. Per quanto riguarda Sanchez, è un giocatore che mi piaceva all’Udinese e secondo me sarà decisivo nelle ultime gare di campionato. Rimbrotti? Io sempre mi incavolavo, la corsa era una mia caratteristica e gli facevo un mazzo così ai miei compagni se non correvano, mi facevo un mazzo così».

(Fonte: SS24)