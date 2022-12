Thuram, Inter in prima fila: “Ruolo centrale, Già fissato un nuovo incontro a gennaio”

L'attaccante vice campione Mondiale è l'obiettivo numero uno per il reparto offensivo dell'Inter, mc'è però anche il Bayern

Andrea Della Sala

L'obiettivo numero uno dell'Inter per l'attacco è Thuram. L'attaccante francese, in forza al Borussia Moenchengladbach, è in scadenza di contratto e sulle sue tracce non ci sono solo i nerazzurri.

"L’Inter avanza Per l’Inter, Thuram è un obiettivo del presente e del futuro prossimo, perché il suo contratto con il Borussia scade a giugno e la concorrenza là fuori è più che agguerrita: il Bayern Monaco ha messo gli occhi sul figlio d’arte in tempi non sospetti e prepara l’affondo per l’estate, contando su appeal e disponibilità economica. Per portarsi avanti, l’Inter ha settato il suo navigatore sul Qatar quando il torneo di Marcus e della sua Francia stava entrando nel vivo: i dirigenti nerazzurri hanno incontrato i rappresentanti dell’attaccante e illustrato loro il progetto tecnico che il club ha in mente per lui. Un progetto nel quale Thuram sarebbe ovviamente protagonista: garantirgli ora un posto da titolarissimo non è possibile, ma assicurargli una centralità nell’Inter che verrà, questo sì, senz’altro", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Eccola, la carta da giocare nella corsa con il Bayern, l’arma di seduzione che può fare breccia nel cuore di Marcus: non a caso, le parti si sono date appuntamento per un nuovo faccia a faccia a Mondiale concluso e l’aggiornamento di inizio anno potrà produrre passi avanti nella trattativa. Quanto avanti, specialmente in termini temporali, è ancora un’incognita: l’Inter si sente in prima fila ma al momento è difficile che l’affare possa andare in porto a gennaio. Occorrerebbe fare spazio con una cessione e reinvestire subito l’incasso per evitare sorprese a giugno. In fondo, è già successo a gennaio del 2020 per Eriksen e a gennaio del 2021 per Gosens: al Gladbach, viste le condizioni contrattuali di Thuram, sarebbero felici di guadagnare da una partenza anticipata", aggiunge il quotidiano.