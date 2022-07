Inter, Biasin: “Dybala non è mancanza ma una scelta. Mercato? Io prenderei…”

Le parole del giornalista: "In questo momento l'Inter è più forte dell'anno scorso, il centrocampo è più forte e c'è Lukaku"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter: "Su Dybala alla Roma non credo sia una mancanza dell'Inter, ma una scelta dell'Inter dopo aver preso Lukaku. Diverso discorso Bremer che era un obiettivo stra annunciato, giocatore fortissimo e va ad una concorrente scudetto. Un peccato. Sappiamo che l'Inter deve fare un difensore a prescindere da tutto per rimpiazzare Ranocchia: tutti gli altri titolari hanno un'alternativa. Poi dipende tutto da chi esce: in questo momento la squadra è più forte dell'anno scorso, il centrocampo è più forte e c'è Lukaku davanti. Io prenderei un difensore di medio livello e chiuderei il mercato, sarei contentissimo se restasse Skriniar".