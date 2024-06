Nel corso di un intervento sul canale Twitch di FcInter1908, Fabrizio Biasin ha parlato così delle strategie di mercato dell'Inter in difesa: "In difesa se fai l'investimento è perché esce De Vrij: altrimenti non metti un altro centrale di alto valore se he hai già due. La mia sensazione è che il tentativo sarà di prendere il Bisseck della situazione, la scommessa complementare a spesa ridotta".