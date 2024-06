Intervenuto sul nostro canale Twitch, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell'Inter, rispondendo così ad un possibile tentativo per Khephren Thuram l'anno prossimo a parametro zero: "Io so che il pistone dei parametri zero è già pronto come tutti gli anni, stanno già guardando cosa scade nel 2025: da un punto di vista logico, non mi sorprenderebbe se ci fosse un tentativo del genere per Thuram, ma non so se ce l'hanno in mente o no. Io invece dico di stare attenti a chi non rinnova il contratto quest'anno e vanno in scadenza nel 2025, ci sono nomi interessanti. Chiesa? Io dico che nel 3-5-2 non ce lo vedo, ma se per caso non trova un accordo con la Juve e va verso la scadenza, non mi sorprenderebbe che Marotta e Ausilio, due suoi grandi estimatori, ci facessero un pensiero".