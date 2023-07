Chiuso Frattesi, l'Inter vuole fare un altro colpo a centrocampo, considerata la partenza di Gagliardini a parametro zero. Nelle ultime ore sono stati accostati ai nerazzurri Roberto Pereyra e Lazar Samardzic dell'Udinese, ma solo uno, secondo Fabrizio Biasin, è vero obiettivo di Marotta e Ausilio: "Inter, due cose: - Pereyra non era e, al momento, non è un obiettivo. - Samardzic continua a essere un obiettivo".