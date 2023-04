Inter, Biasin svela: “Ieri sera ho sentito Inzaghi per messaggio e mi ha scritto…”

Grande impresa ieri sera dell'Inter, che sbanca il Da Luz e si porta in grande vantaggio in ottica qualificazione alle semifinali di Champions League. Intervenuto in diretta su TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato uno scambio di messaggi avvenuto con Simone Inzaghi ieri sera dopo la partita in Portogallo: "Ho avuto occasione di sentirlo per messaggio ieri sera: lui avrebbe potuto togliersi qualche sassolino, invece ti dice "abbiamo giocato da squadra"".