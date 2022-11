Inter, Biasin: “Thuram? A gennaio difficile: anche se avessi i 10 mln, dovresti…”

Intervenuto negli studi di TeleLombardia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Marcus Thuram, primo obiettivo dell'Inter per l'attacco: "L'Inter lo aveva già preso, poi si è fatto male e il club ha virato ascoltando Inzaghi per Correa: ma Ausilio era in stretto contatto con Thuram. Ora l'interesse torna vivo, piace ancora all'Inter ma anche a mezzo mondo.