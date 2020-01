Inter, vola la vendita dei biglietti per Atalanta e Cagliari. Zhang in Cina: contatti con Evergrande?

A poco più di 48 ore dal calcio d’inizio, continua a volare la prevendita dei biglietti per la sfida tra Inter e Atalanta. Ci saranno oltre 70 mila spettatori per la sfida contro i bergamaschi a San Siro, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport. Una settimana più tardi toccherà al Cagliari far visita alla formazione di Conte: quasi certa quota 60 mila pure contro i rossoblù.

Contro l’Atalanta non ci sarà Steven Zhang. Il presidente dell’Inter è volato in Cina per un impegno legato all’Eca. “Magari il viaggio in patria sarà stato utile per approfondire i discorsi con uno dei marchi in trattativa per sostituire la Pirelli come sponsor tra un anno e mezzo – scrive il Corriere dello Sport -. L’Evergrande, direttamente o indirettamente, è assai interessato“.