Inter, si blocca un’operazione di mercato avanzata? “Si è terribilmente complicata”

Se l'Inter da un lato ha il sì totale di Gianluca Scamacca, dall'altro potrebbe vedersi sfumare un'altra operazione di mercato. Lo racconta Tuttosport, che spiega come in casa nerazzurra non sia così semplice chiudere questa doppia trattativa con il Sassuolo: "Si è terribilmente complicata l’idea di mettere in piedi un “ticket” con Davide Frattesi, su cui si è fiondata sempre la Juve spinta da Massimiliano Allegri che già l’aveva notato un campionato fa quando il ragazzo era al Monza per farsi le ossa. Questo al netto degli input che Marotta e Ausilio dovranno cogliere da Suning. Non è difficile immaginare che la stella polare sia sempre quella dell’autofinanziamento, quindi ogni acquisto dovrà essere finanziato con una cessione".