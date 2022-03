Inter-Scamacca, non solo Pinamonti: “Nell’affare può entrare questo nome a sorpresa”

Nell’affare Scamacca verrà iscritta anche una contropartita tecnica e tutti gli indizi portano ad Andrea Pinamonti: ma non solo

Nonostante diverse voci su altri nomi, Tuttosport è sicuro: il primo obiettivo dell'Inter per l'attacco resta sempre Gianluca Scamacca . E, secondo il quotidiano il club nerazzurro sarebbe avanti a tutte anche grazie ad una, se non due, pedine da potersi giocare: "Oltre al sì del giocatore, l’Inter può giocarsi la carta degli ottimi rapporti tra Marotta e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, il quale magari non farà sconti sul cartellino, ma può rendere agevole un’operazione economicamente sostenibile per i conti nerazzurri, alla stregua di quanto accaduto con l’Atalanta (altro club amico) per Robin Gosens a gennaio. Nell’affare verrà iscritta anche una contropartita tecnica e tutti gli indizi portano ad Andrea Pinamonti che è un classe ‘99 come Scamacca e che a Empoli ha fatto molto bene.

L’Inter, tra l’altro, avrebbe l’occasione di fare pure una plusvalenza sul cartellino di Pinamonti che al 30 giugno sarà a bilancio per 12.5 milioni (l’Inter l’ha ricomprato per 21.3 dal Genoa nell’estate 2020, mentre il ragazzo ha un contratto fino al 2024) oltre che abbassare i costi del cartellino di Scamacca. Nei discorsi tra le società potrebbe entrare pure Stefano Sensi che proprio a Sassuolo si era rivelato al grande calcio. Il centrocampista, per sperare di restare nel giro azzurro, deve giocare con continuità e l’Inter, in tal senso, non gli può dare garanzie: se la Samp non dovesse fare una mossa per tenerselo (al momento è in prestito secco a Genova), occhio a un ritorno di fiamma proprio con il suo vecchio club", si legge.