Inter, ‘bollo notarile’ su cessione. Indirizzo chiaro: “Advisor hanno in mano 2 candidati”

Sembra ormai certo: l'Inter è in vendita. Alle indiscrezioni delle ultime settimane ha fatto seguito l'articolo dell'autorevole Financial Times , che ha messo una sorta di 'bollo notarile' sull'intenzione di Suning di vendere il club nerazzurro. Scrive Tuttosport:

"Il bollo notarile sull’ormai prossima cessione dell’Inter lo ha messo il Financial Times. Il quotidiano londinese ha confermato come stiano lavorando alla pratica Goldman Sachs e la banca statunitense Raine Group. Gli advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti per il club nerazzurro a partire da questa settimana (e qui sta la novità rivelata dal Financial Times). A rendere l’affare complicato è il prezzo che Suning dà al club, vale a dire 1,2 miliardi di euro, quanto valutato il Milan nella trattativa tra Elliott e RedBird. Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti finanziari, gli advisor avrebbero in mano un paio di autorevoli candidature arrivate da Stati Uniti e Regno Unito".