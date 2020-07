Inter, quanti dubbi per Conte: riflessioni in ogni reparto in vista del Bologna

Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri scenderanno in campo domani al Meazza contro il Bologna. Queste le ultime di formazione, riportate da TuttoSport: “L’allenamento di ieri e la rifinitura di oggi serviranno invece a Conte per capire se potrà schierare Marcelo Brozovic , rientrato in gruppo a inizio settimana e in panchina contro il Brescia. Mercoledì il croato non ha però giocato neanche un minuto, quindi la sensazione è che inizialmente possa ancora cominciare dalla panchina. Di conseguenza, se Conte punterà su Eriksen trequartista, rimarranno due posti a centrocampo. Barella sicuro e uno fra Gagliardini e Borja Valero a giocarsi l’ultima maglia (Vecino sta meglio, ma non lavora ancora in gruppo). D’Ambrosio e Godin duelleranno per il terzo posto in difesa con De Vrij e Bastoni . Davanti naturalmente tornerà dal primo minuto Lukaku, escluso inizialmente col Brescia (seconda panchina per scelta tecnica del belga in campionato), mentre Sanchez potrebbe spingere in panchina il negativo Lautaro Martinez dell’ultimo periodo: il cileno è in forma, mercoledì è stato il migliore in campo e ha voglia di dimostrare all’Inter di meritarsi la conferma per la prossima stagione”.