Inter-Bologna, i tifosi hanno scelto il migliore in campo con il 67,5% dei voti

Tre gol, tre punti e una vittoria che dà continuità ai successi contro Torino e Sassuolo e porta i nerazzurri a quota 21 punti in classifica. Contro il Bologna l’Inter ha proseguito veloce la sua corsa, nel gioco proposto, nella convinzione, nella voglia di vincere e nella grinta messa in campo. Nel nostro sondaggio su Twitter è stato possibile scegliere il migliore in campo della sfida e ad aggiudicarsi il premio di MVP della sfida è stato…Hakimi!

I candidati erano quattro:

Hakimi, 67,5% | velocità, progressioni e una doppietta bella e decisiva. Hakimi è l’unico difensore che vanta almeno due gol e almeno due assist all’attivo nella Serie A in corso

Lukaku, 13,8%| ha aperto il match con il suo 12esimo gol stagionale (8 in campionato in 9 presenze). Il belga ha segnato in tutte le prime quattro presenze casalinghe in campionato ed è a quota 31 reti in Serie A: quattro i gol segnati al Bologna.

Brozovic, 13,6% | un assist perfetto per il gol del 2-0, tanta corsa (12,7 km percorsi, più di tutti) e precisione (91% di passaggi riusciti)

Skriniar, 5,1% | solido e ordinato: 4 contrasti, 4 respinte, 11 duelli, 11,4 km percorsi e il 91% di passaggi completati

(Inter.it)