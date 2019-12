Inter-Genoa, Borja Valero preoccupa. Si accelera per il rientro di Sensi? Prima della Fiorentina…

In vista della gara contro il Genoa in programma sabato alle 18, Antonio Conte potrebbe avere a disposizione un solo centrocampista: Matias Vecino. L’allenatore nerazzurro a Firenze ha perso Brozovic e Lautaro, erano diffidati ed entrambi sono stati ammoniti, e adesso rischia di perdere anche Borja Valero, uscito acciaccato. “Lo spagnolo l amenta un affaticamento al polpaccio, quindi in una zona delicata. Solo nelle prossime ora si capirà se potrà recuperare e non c’è grande ottimismo. In caso contrario, l’unico vero centrocampista abile e arruolabile sarebbe Vecino “, spiega il Corriere dello Sport. “V olendo ci sarebbe la possibilità di accelerare il rientro di Sensi. Ma vale la pena rischiare? Prima della Fiorentina, l’eventualità non veniva nemmeno presa in considerazione. Magari ora verrà fatto qualche pensiero diverso: è difficile, però, che cambi l’orientamento, considerando che l’ex-Sassuolo è fermo dallo scorso 6 ottobre e che in queste settimane ci sono stati anche altri intoppi“.

(Corriere dello Sport)