Bremer pensava di essere dell’Inter il 5 luglio: “Ora dall’agente filtra che…”

Sta facendo saltare il banco la maggiore offerta della Juventus a Gleison Bremer, che ora vacilla e potrebbe davvero diventare un nuovo difensore bianconero dopo che l'Inter lo ha trattato per mesi senza chiuderlo. E' quanto filtra anche da chi gli sta vicino, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Lo stesso Bremer, da quanto filtra dal suo entourage, è giunto alla conclusione di non opporsi a un eventuale trasferimento alla Juventus, particolare importante negli sviluppi della trattativa, anche perché nella sua testa l’Inter ha temporeggiato troppo nell’affare. Pensava di essere ad Appiano Gentile già il 5 luglio, ma al 19 si trova al centro di un complesso intrigo di mercato e a questo punto si sente libero da vincoli".