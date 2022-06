Sky – Inter, se esce Skriniar c’è Milenkovic. Bremer, ok Zhang per prenderlo a prescindere

Il primo nome sulla lista dell'Inter per rinforzare la difesa è sempre lo stesso: Gleison Bremer. Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha spiegato la situazione legata al centrale brasiliano del Torino: "Bremer è bloccato dall'Inter da diverse settimane, non c'è ancora intesa con il Torino, si parleranno in questi giorni, forse più settimana prossima. La richiesta del Torino alta, 40 milioni, l'Inter può spendere meno. L'acquisto di Bremer non è legato alla cessione di Skriniar: Marotta, Ausilio e Baccin hanno l'autorizzazione della proprietà a fare questa operazione a prescindere dalla cessione di un difensore, si ritiene Bremer un giocatore da prendere a prescindere. Se uscirà Skinirar l'idea è di prendere anche Milenkovic".