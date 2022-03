Inter, su Brozovic e De Vrij massima cautela: ecco il programma verso la Juve

L'aggiornamento sulle condizioni dei due calciatori nerazzurri fermi dalla gara di ritorno con il Liverpool

Simone Inzaghi spera di ritrovare sia Brozovic che De Vrij in Juventus-Inter. Poco più di una settimana per le speranze del tecnico, che oggi ritroverà i calciatori che non sono partiti per le nazionali. Si legge sul Corriere dello Sport: "La mattinata, Inzaghi l’aveva trascorsa alla Pinetina, dove ha diretto l’allenamento, evidentemente a ranghi ridotti, tenuto conto dell’assenza dei nazionali. La vera preparazione per la sfida con la Juventus comincerà soltanto la prossima settimana. Quella in corso ha inevitabilmente come focus principale il recupero di Brozovic e di De Vrij. Entrambi continuano a seguire un programma differenziato, così da procedere con la massima cautela. Oggi ci sarà l’ultima seduta della settimana, poi il rompete le righe fino a martedì, quando, insieme al ritorno dei primi nazionali, a meno di intoppi, ci sarà il rientro in gruppo sia del croato sia dell’olandese".