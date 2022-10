Sky – Inter, non solo Lukaku: anche Brozovic e Gagliardini non partono per Firenze

Romelu Lukaku salta la Fiorentina, ma non è l’unico assente di casa Inter per la trasferta di domani: out anche i due centrocampisti

Romelu Lukaku salta la Fiorentina, ma non è l’unico assente di casa Inter per la trasferta di domani.

Come riportato da Sky Sport direttamente da Appiano Gentile post allenamento, anche Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic non partono per Firenze per i rispettivi problemi fisici. Il croato in particolare punta a tornare a disposizione per la sfida contro la Juventus del 6 novembre.