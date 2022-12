Inter, scontato il ritorno in regia di Brozovic. Mkhitaryan? Inzaghi studia un nuovo abito

"L’Inter del 2023 vuole essere in grado di abbassare il baricentro quando arriva la bufera: non è scontato, ma è necessario a volte. Del resto, quei 22 gol presi nella sola Serie A sanguinano e dalla risoluzione dei problemi dietro passerà la rincorsa alla vetta. Assieme ai centrali in ritiro qui a Malta (Skriniar, Acerbi, Bastoni), c’è sempre De Vrij, che ora in Qatar vede solo arancione: saranno pur sempre quattro opzioni di valore per tre posti che il tecnico intende far girare scientificamente. Aiuterà nel ritrovare equilibrio pure il nuovo innesto di Brozovic, anche lui lungamente assente e ricaricato in nazionale: se è vero che il centrocampo di piedi buoni costruito finora ha convinto, nessuno meglio di Brozo sa fare da coperta per i difensori, al punto da prendere spesso il loro posto in impostazione", analizza il Corriere dello Sport.