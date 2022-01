Inter-Brozovic, ci siamo: rinnovo mai così vicino, ecco quando la fumata bianca

L’Inter e Brozovic sono alle soglie del traguardo, il rinnovo non è mai stato così vicino e il prossimo appuntamento dovrebbe essere quello giusto

E' davvero ad un passo, ora il rinnovo di Marcelo Brozovic. In fase di trattativa, infatti, il centrocampista croato e l'Inter non sono mai stati così vicini. E, come spiega Calciomercato.com, è attesa ormai a brevissimo la fumata bianca: "L’Inter e Brozovic sono alle soglie del traguardo, il rinnovo non è mai stato così vicino e il prossimo appuntamento dovrebbe essere quello buono per la fumata bianca.