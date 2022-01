Rai – Inter, per Brozovic e dirigenti tutto fatto: “E a giugno due addii certi”

Il punto sul mercato da Ciro Venerato durante la Domenica Sportiva: "L'Inter procederà ai rinnovi dei dirigenti fino al 2025 per Marotta, Ausilio e Baccin"

Intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, Ciro Venerato, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, in entrata e in uscita: "L'Inter procederà ai rinnovi dei dirigenti fino al 2025 per Marotta, Ausilio e Baccin. Per Brozovic invece un quadriennale da 6.5 milioni di euro più bonus: è tutto fatto, aspettiamo solo gli annunci. Non ci sarà invece il rinnovo di Perisic: Marotta e Ausilio cercano l'erede e si lavora per Kostic e si valuta anche Bensebaini. Anche De Vrij andrà via a giugno: piace Ginter che è in scadenza, poi ci sono Luiz Felipe e Bremer. Alvarez? L'Inter fa capire che è un giocatore apprezzabile, ma 25 milioni forse sono troppi. A gennaio bisogna trovare trovare una sistemazione per Kolarov e Sensi, chiesto dalla Sampdoria in prestito. L'Inter lavora quindi a gennaio per giugno".