Inter, su Tajon Buchanan ieri è arrivato un indizio importantissimo

Il mercato di gennaio è sempre più vicino e in casa Inter si fa sempre più calda l'operazione Tajon Buchanan. Ecco quanto risulta in merito al Corriere dello Sport: "Un indizio importante anche per l’Inter è arrivato ieri, quando il canadese classe 1999 non è stato convocato dal tecnico del Bruges, Ronny Deila, per la sfida di campionato contro il Molenbeek. La motivazione ufficiale parla di scelta tecnica, ma in realtà il giocatore è distratto dalle tante voci di mercato che ormai volteggiano attorno al suo nome. La coincidenza temporale ovviamente non è casuale, visto che già domenica scorsa, contro il Gent, era rimasto in panchina per tutta la partita".