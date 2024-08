Dall’Inter al Milan, dalla Juve al Napoli: tutti i rigoristi per il fantacalcio

BOLOGNA - La prima scelta di Motta l'anno scorso era Zirkzee, che è partito in questa finestra di mercato e intanto è arrivato Italiano in panchina come nuovo allenatore. Il candidato numero uno in casa Bologna è Riccardo Orsolini, 3 su 3 nello scorso campionato. In carriera, è uno specialista assoluto da 16 su 18, dovrebbe essere lui la prima scelta. Occhio al nuovo arrivato Thijs Dallinga, 8 segnati e 5 sbagliati, nell'ultima stagione 2 segnati e 2 sbagliati. Non ancora un vero e proprio specialista infallibile, ma proverà a insidiare Orso, anche se in partenza inizia dietro. Quando tornerà dall'infortunio, occhio a Lewis Ferguson: specialista dal dischetto da 15 su 16 (ma nessuno al Bologna), sulla carta è più specialista di Dallinga che però è una prima punta. Si candidano loro tre, poi deciderà Italiano, con Orsolini in pole.

FIORENTINA - Il rigorista di casa Fiorentina era Nico Gonzalez, che va via. Ecco allora tre candidati forti: Lucas Beltran, 2 su 2 l'anno scorso e 6 su 6 in carriera, Moise Kean (4 su 4 in carriera) e Rolando Mandragora, che ha calciato in amichevole con Kean in campo (1 su 2 per lui in carriera con la maglia del Torino).

INTER - Lo specialista assoluto di casa Inter sui rigori è Hakan Calhanoglu. 40 su 44 in carriera, numeri impressionanti, in nerazzurro non ne ha mai sbagliato uno finora. Se in campo, calcia lui e non c'è alcun dubbio. Due su tutte le alternative: Lautaro Martinez, 16 segnati e 8 sbagliati (di cui 2 l'anno scorso) e Mehdi Taremi, 54 segnati e 9 sbagliati. Numeri alla mano, più l'iraniano del Toro, ma l'ex Porto non dovrebbe essere titolare in partenza. Quindi, alle spalle di Calha, dipenderà molto, oltre da chi sarà in campo tra i due attaccanti, da quella che sarà la scelta di Lautaro, che sa di non essere un grande rigorista. L'anno scorso ha fatto un passo indietro lasciando i rigori a Calhanoglu, vedremo se se la sentirà di essere almeno il vice.

JUVENTUS - Il rigorista della Juventus dovrebbe essere Dusan Vlahovic. Il condizionale è d'obbligo con Motta, l'anno scorso ha deciso di farli calciare a Zirkzee nonostante in rosa ci fosse uno specialista assoluto come Orsolini. Un errore e un gol già in amichevole per Dusan dal dischetto, in carriera sono 22 su 26 (2 errori nella passata stagione). Parte davanti a tutti e vorrà tenersi i penalty a tutti i costi, è evidente. Alle sue spalle, occhio a Douglas Luiz, 6 su 8 in carriera, si è specializzato proprio nell'ultima stagione all'Aston Villa. E - sempre dietro a Dusan in partenza - occhio al mercato: tra i rinforzi per Motta potrebbe esserci anche uno specialista sui rigori.

LAZIO - Sono partiti sia Ciro Immobile che Luis Alberto, occhio ora ai rigori di casa Lazio. La sfida sembra essere a due. Un candidato forte è Mattia Zaccagni, diventato capitano e reduce da un 4 su 4 dal dischetto in carriera (1 l'anno scorso). L'altra opzione, da 13 su 15 in carriera, il TatyCastellanos, che ha ottimi numeri ed è la prima punta. La terza scelta potrebbe essere Mattéo Guendouzi, 2 su 2 in carriera e prima scelta di Baroni a centrocampo.

MILAN - Il rigorista era Giroud, ma è partito. Per il sostituto Alvaro Morata 14 rigori segnati e 4 sbagliati, nell'ultima stagione ne ha calciato uno e lo ha fallito. Non è un vero e proprio specialista dal dischetto, l'ultimo realizzato risale al 2021/22 in nazionale. Da quel momento, ne ha calciati due e sbagliati due. Deciderà Fonseca dopo le prove a Milanello, ma ai nastri di partenza non sembra essere una primissima scelta come invece lo era Giroud. Ma col nuovo allenatore, le gerarchie si azzerano e anche Morata vorrà provare a dire la sua dal dischetto: se li contendono lui, Christian Pulisic (9 su 9 in carriera) e Theo Hernandez (4 su 6 per lui). Sono i principali candidati, ma non sono da escludere sorprese (potrebbe provarci anche Leao, per esempio). In partenza, è una gerarchia incerta rispetto agli altri anni quella rossonera: le prove sul campo saranno fondamentali per Fonseca. La sensazione è che Pulisic e Theo possa partire leggermente avanti, il terzino ne può tirare qualcuno in più del solito.

NAPOLI - Se arriverà Romelu Lukaku al centro dell'attacco, sarà lui il rigorista salvo clamorose sorprese (37 su 43 in carriera). Ma non è ancora arrivato e a oggi nel Napoli di Conte la prima scelta dovrebbe essere Matteo Politano, 10 su 14 in carriera. Poi occhio a Khvicha Kvaratskhelia, 6 su 10 in carriera. Al momento sono loro due a contenderseli, aspettando il nuovo centravanti della squadra.

ROMA - Il primo rigorista della Roma - se resta - sarà ancora Paulo Dybala, che è uno specialista assoluto da 39 gol e 5 errori. Poi si candida il nuovo arrivato Artem Dovbyk, 22 i rigori realizzati e 5 gli errori. Nell'ultima stagione ne ha segnati 6 e sbagliato 1. Ma occhio anche a Paredes che l'anno scorso ha fatto 3 su 3 dal dischetto in campionato. L'ordine potrebbe essere questo: Dybala, Dovbyk e Paredes, poi Pellegrini (un rigore in amichevole) e Soulé (si è specializzato al Frosinone). Ma deciderà De Rossi e non è da escludere che anche i giocatori stessi si possano confrontare ogni tanto durante le partite. È probabilmente la squadra con più specialisti in assoluto in questa Serie A.

