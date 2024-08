Ecco chi è Palacios, il gigante che ha stregato l’Inter: dal no al Boca all’infanzia da 9

L’Inter studia l’offerta giusta per Tomas Palacios. Il club nerazzurro è in contatto con il Talleres per evitare il passaggio burocratico dell'eventuale riscatto da parte dell'Independiente Rivadavia che al momento ha il diritto di riscattare il 50% del cartellino per 2 milioni con il restante 50% da poter esercitare tra un anno per altri 2 milioni. Valutazioni in corso, si lavora su cifre e percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore piace anche in Bundesliga, ma vorrebbe vestire la maglia nerazzurra. Ma chi è Palacios?