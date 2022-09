Inter, Calhanoglu si allena ad Appiano e posta un messaggio per i suoi compagni

La sua assenza contro l'Udinese non ha di certo aiutato l'Inter. Hakan Calhanoglu è ai box per infortunio e salterà quindi anche gli impegni con la sua nazionale: per questo motivo stamattina si è presentato ad Appiano Gentile per allenarsi in palestra. Il centrocampista nerazzurro ha voluto condividere su Instagram un messaggio indirizzato presumibilmente ai suoi compagni, nel tentativo di spronare lo spogliatoio. Serve una reazione, stringendosi nel momento di difficoltà che l'Inter sta attraversando.