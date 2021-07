CdS – Inter, Calhanoglu già assoluto padrone. Feeling immediato con Inzaghi

Il focus proposto dal quotidiano sul turco dopo la vittoria per 6-0 contro il Crotone ad Appiano Gentile

Nell'Inter vista ieri contro il Crotone ha brillato in particolar modo l'estro di Hakan Calhanoglu. I nerazzurri, come sottolinea il Corriere dello Sport, sono andati in gol con sei uomini diversi: "Evidentemente la batteria di fuoco a disposizione di Inzaghi è di tutto rispetto. Certo tutto diventa più semplice con il Calhanoglu visto ieri pomeriggio alla Pinetina: già assoluto padrone della situazione, ha sfruttato alla grande il feeling che è immediatamente scattato con il tecnico. Del resto, Inzaghi era stato il primo ad accogliere con entusiasmo l’opportunità di prendere proprio l’ex-rossonero dopo lo stop di Eriksen. Poi, giusto per sgombrare il campo dai dubbi, lo ha pure indicato come prossimo Luis Alberto interista".