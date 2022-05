Inter, Calhanoglu ha cambiato posizione? Inzaghi vuole risolvere un problema

Hakan Calhanoglu è una risorsa fondamentale nel centrocampo dell'Inter. Simone Inzaghi ha iniziato ad utilizzarlo diversamente nell'ultimo periodo per un motivo in particolare. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Da più di un mese a questa parte il turco ha alzato il baricentro di gioco. Molto spesso lo trovi a calpestare le zolle della trequarti, abbandonando il ruolo di scudiero di Brozovic per avvicinarsi sempre più alle punte. La motivazione è chiara: l’Inter ha il miglior attacco del torneo ma a un certo punto della stagione si è trovata in difficoltà nell’accompagnare l’azione delle punte. Un giocatore con le letture di Calhanoglu, con la sua capacità di tirare come pure di fornire un assist, è sempre bene tenerlo il più possibile vicino alla porta avversaria".

La metamorfosi è evidente in mezzo al campo: "E allora ecco che, durante le partita, molto spesso si vede il centrocampista turco fare una specie di movimento a mezzaluna, che lo porta dal centrosinistra fino alla trequarti in zona centrale. Così facendo, l’Inter guadagna una chiave di gioco e il turco diventa un fattore più importante nella ricerca del momento decisivo, dell’episodio. E in partite che rischiano di essere bloccate, anche solo per la tensione e non necessariamente per un aspetto tattivo, potersi giocare una carta inattesa è un valore aggiunto notevole per Inzaghi".