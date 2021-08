Inter, Calhanoglu chiave dell’imprevedibilità: conquista San Siro in meno di 15′

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea la grandissima prestazione del turco nel debutto nerazzurro al Meazza

Hakan Calhanoglu è stato il migliore in campo dell'Inter anche per il Corriere dello Sport. 8 in pagella per il turco da parte del quotidiano con questa motivazione: "Il turco si presenta alla grande e conquista San Siro in meno di un quarto d’ora. Angolo per il colpo di testa di Skriniar. Chiede il triangolo a Dzeko e infila con un destro potente dai 25 metri. Un altro gol annullato per fuorigioco di Perisic. E’ la vera chiave della nuova imprevedibilità interista".