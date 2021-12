Inter, Calhanoglu: “Io qui libero di testa. Eriksen? Un grande, gioco anche per lui”

Le parole del turco: "I miei compagni sono bravi, hanno enormi qualità. Mi sento molto bene mentalmente qui"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con la Salernitana. Queste le sue parole: "I miei compagni sono bravi, hanno enormi qualità. Mi sento molto bene mentalmente qui, sono libero di testa: gioco mezzala e mi sono abituato. Avevo bisogno di tempo per fare questi gol, sto lavorando molto bene con lo staff e i compagni. Eriksen? Christian è un grande giocatore, per me è difficile spiegare perché perdere un calciatore così non è bello: io faccio tutto per l'Inter, sostituirlo non è facile. Voglio dare il massimo per la squadra, gioco anche per lui".