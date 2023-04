TS / Inter, Calhanoglu torna titolare in regia: offre più soluzioni di Brozovic, Inzaghi…

Il turco è pronto a riprendersi una maglia da titolare in cabina di regia: Inzaghi attende risposte per il finale di stagione

Da Oporto a San Siro. Dai quarti alla finale nel mirino. Hakan Calhanoglu è pronto a riprendersi una maglia da titolare a distanza di qualche settimana dalla sfida dell'Estadio do Dragao di ritorno contro il Porto.

Il turco è favorito su Brozovic per il posto di regista e direttore d'orchestra.

"Da quella sera in Portogallo non era più capitato perché successivamente il centrocampista turco era stato utilizzato da mezzala con Brozovic al centro del reparto oppure da subentrante in fase di rodaggio dopo l’infortunio muscolare rimediato con la Nazionale alla fine di marzo".