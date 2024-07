Cambiano anche le strategie di mercato con Oaktree. In particolare, uno degli obiettivi della nuova proprietà dell’Inter è ringiovanire la rosa. Per questo, svela oggi il Corriere dello Sport, “attenzione, alle offerte che potrebbero arrivare per i trentenni e oltre: nessuna verrà respinta a priori. Un esempio per chiarire: se Calhanoglu avesse voluto davvero andare via, con il Bayern disposto a mettere sul tavolo una proposta di una certa portata, sarebbe stato lasciato andare”, si legge.