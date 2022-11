GdS – Inter, calo di tensione imperdonabile. In quattro i primi a tradire

La Gazzetta dello Sport di questa mattina torna sulla sconfitta dell'Inter contro la Juventus. Il focus della rosea sulla prova dei nerazzurri: "L’Inter cade dopo quattro vittorie di fila. Quinto tombolone in 13 partite: troppi. Nell’anno dello scudetto era stata sconfitta solo tre volte in tutto il torneo. Aveva la partita in pugno e se l’è lasciata sfilare per un calo di tensione imprevedibile e imperdonabile nel momento chiave della stagione con tanti punti da recuperare. Cinque palle gol sprecate per mancanza di cattiveria, palloni persi con leggerezza, agonismo mai all’altezza degli avversari. I primi a tradire sono state le stelle: Lautaro (due gol divorati), Barella (palla persa sul primo gol), De Vrij e Skriniar, molli e imprecisi. Inzaghi non è riuscito a incidere, né con i cambi, né con altro. A 11 punti dal Napoli, l’Inter può ragionare solo di zona Champions".