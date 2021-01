Repubblica – Inter, con nuovo socio grossi cambi in società. E spunta la novità per Lion Rock

Alcune settimane fa il CFO Tim Williams ha annunciato le proprie dimissioni. Secondo quanto riporta Repubblica, Williams resterà comunque in carica fino alla nomina del suo sostituto. Il quotidiano riporta che alla base delle dimissioni ci siano motivi personali: “Williams vuole fare ritorno in Gran Bretagna. L’avvicendamento alla direzione finanziaria – con un nome gradito anche al nuovo socio, nel caso in cui un fondo entri in tempi brevi in proprietà – potrebbe non essere l’unica novità nel prossimo futuro per quanto riguarda la governance interista. L’arrivo di un nuovo socio, seppure in minoranza, comporterebbe inevitabilmente la presenza di uno o più uomini di sua fiducia in consiglio di amministrazione“, si legge sul quotidiano.

“Peraltro, se ai fondo fosse destinata una quota pari al 40 percento, è possibile che Suning Holdings si trovi formalmente a non essere più in maggioranza: sommando il 40 al 31 percento in mano a Lion Rock, alla casa madre resterebbe il 29. Una questione solo formale, visto che Lion Rock sarebbe comunque riconducibile agli Zhang. Per questo, non è nemmeno da escludere che possano essere proprio le quote di Lion Rock a essere cedute a un fondo. O a un consorzio di fondi, come avvenuto per la nuova media company della Serie A”.

(Repubblica)