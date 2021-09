Sky – Inter, cambi per il Sassuolo: novità Calhanoglu, ecco gli esterni in pole

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulle possibili scelte di formazione di Inzaghi verso il match contro il Sassuolo

Dopo il pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, l’ Inter si prepara ad affrontare il Sassuolo nell’anticipo di campionato in programma sabato. Come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi è pronto a schierare in campo la miglior formazione possibile per la sfida e non sono attesi tanti cambi, anzi.

Verso la conferma il terzetto difensivo con Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo per Sky può tornare titolare Hakan Calhanoglu dopo la panchina europea, è il favorito; di Brozovic e Barella le altre due maglie. A destra o Dumfries o Darmian (ballottaggio aperto), a sinistra Perisic è in vantaggio su Dimarco sempre per Sky. Sono in tre per due maglie in attacco, con Correa che scalpita e spera in una chance da titolare al posto di Dzeko; più difficile che stia fuori Lautaro Martinez, verso un’altra conferma dal 1’.