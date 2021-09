Gds – L’Inter è cambiata senza indebolirsi: potenziale elevato. Non sarà facile…

I nerazzurri hanno travolto a San Siro il Bologna. L'analisi della Gazzetta dello Sport sulla vittoria della squadra di Inzaghi

Dopo la sconfitta col Real Madrid, il rischio di un contraccolpo a livello psicologico era alto. Ma l'Inter ha reagito alla grande travolgendo il Bologna a San Siro con il risultato tennistico di 6-1. Ecco come la Gazzetta dello Sport ha analizzato la vittoria dei nerazzurri. "Questo primo scorcio di stagione ci dice come l’Inter sia cambiata senza indebolirsi. Deve calibrarsi, trovare una misura, ma il potenziale è elevato e inesplorato, e non sarà facile scucirle lo scudetto dalla maglia. In attesa che giochino Milan, Napoli e Roma, si gode di nuovo la vetta della classifica, capolista per una notte".