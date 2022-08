Inter, ora davvero possibile cambio di main sponsor: “Digitalbits, nebbia totale su…”

La questione tra l'Inter e Digitalbits, main sponsor con un contratto del valore di 85 milioni di euro per 4 anni, è tutt'altro che risolta

La questione tra l'Inter e Digitalbits , main sponsor del club con un contratto del valore di 85 milioni di euro per 4 anni, è tutt'altro che risolta. Anzi, le voci un inevitabile cambio di main sponsor, con annessa deriva legale della faccenda, si fanno sempre più insistenti.

Anche il Corriere della Sera parla di un accordo che potrebbe non essere minimamente rispettato dall'azienda legata al mondo delle criptovalute.

"I soldi previsti per la sponsorizzazione principale sulla maglia non si vedono e bisogna capire se nell’anno orribile delle valute digitali sui mercati azionari (- 79%) si vedranno mai. Anche perché, già prima della crisi del settore, «sulla consistenza patrimoniale di Zytara-Digitalbits c’è la nebbia più assoluta» come evidenziava un’inchiesta dell’Economia del Corriere nello scorso ottobre.