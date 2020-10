Sky – Inter, Conte prepara la sorpresa? Possibile cambio modulo con la difesa a 4. Perisic…

E non è detto che Antonio Conte non stia riservando sorprese. Perché l’Inter che alle 18 affronterà il Parma a San Siro nella sesta giornata di Serie A potrebbe essere diversa da quella scesa fin qui in campo in stagione. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i nerazzurri potrebbero, complici le assenze (soprattutto quella in attacco di Lukaku) schierarsi anche con la difesa a quattro. In caso, Hakimi e Kolarov potrebbero agire sulle fasce, mentre de Vrij e Ranocchia costituirebbero la coppia centrale.

Il modulo, dunque, potrebbe essere un 4-3-2-1 ad albero di Natale. Ad agire dietro l’unica punta Lautaro Martinez sarebbero Perisic ed Eriksen, con Barella, Gagliardini e Darmian a centrocampo. La risposta si avrà solo alle 18. Ma non sono escluse sorprese…

(Fonte: Sky Sport)