L’Inter celebra il Chinese New Year con una serie di iniziative legate all’inizio del nuovo anno nel segno del Toro. È questo il simbolo collegato al nuovo anno che chiama inevitabilmente in casa Lautaro Martinez, il toro nerazzurro. Tra le iniziative intraprese dall’Inter c’è anche il cambio del logo per i profili social ufficiali del club nerazzurro. Ecco come cambia il logo di Twitter, Facebook e Instagram:

Logo Facebook

Logo Instagram

Logo Twitter