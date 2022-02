Sky – Inter già in campo ad Appiano per ripensare e analizzare il derby

Si sono rivisti alcuni difetti in quest'ottima Inter, ossia la capacità di creare tanto e concretizzare poco, come contro la Lazio

Non c'è tempo per fermarsi in casa Inter: il derby è ormai alle spalle e ora la testa va al triplo impegno Roma-Napoli-Liverpool. Queste le ultime da Appiano Gentile riportate da Sky Sport: "I giocatori sono già in campo per analizzare e ripensare ad una sconfitta dolorosa. Ci sono da dire un paio di cose: si sono rivisti alcuni difetti in quest'ottima Inter, ossia la capacità di creare tanto e concretizzare poco, come contro la Lazio.