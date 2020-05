Inter, Cancelo prima scelta per la fascia. Sondaggio per Corona: clausola da 30 milioni

Rinforzare il reparto esterni: è questo uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Nella giornata di ieri è tornato in auge Jesus Corona, messicano del Porto, per il quale ci sarebbero già stati dei contatti. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra sarebbe un altro: “Per la corsia il grande obiettivo dell’Inter resta Cancelo, ciò non toglie che Ausilio e Marotta nei mesi scorsi abbiano tenuto le antenne dritte anche su esterni in circolazione. E sondato il terreno per Jesus Corona del Porto, che ricopre la fascia destra ma può tranquillamente adattarsi anche sul versante mancino“.

CLAUSOLA – “La clausola rescissoria del giocatore ammonta a trenta milioni – il Porto ha bisogno di fare cassa per questioni legate al Fair Play Finanziario – cifra non distante da quella che l’Inter può investire per lo stesso Tonali. Chiaro che la concorrenza per Jesus Corona, classe ’93, è molto più folta. Con società spagnole e inglesi costantemente alla finestra“.