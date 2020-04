Inter, capitolo prestiti: più che probabile un solo riscatto sui tre in rosa

Alla dirigenza dell’Inter e allo staff tecnico nerazzurro toccherà decidere anche delle sorti dei calciatori in prestito. La Gazzetta dello Sport scrive: “Quasi impossibili i riscatti di Biraghi e Sanchez, più che probabile quello di Moses. Il nigeriano deve però confermare ciò che si è intravisto nelle sue prime settimane milanesi, Alexis ha un enorme bisogno di rilanciare la sua carriera, motivo per cui aveva scelto l’Inter. Il destino di Biraghi sembra il ritorno alla Fiorentina, ma per l’entusiasmo con cui era tornato ad Appiano non se ne andrà senza lottare”.