Inter, Capuano: “Come si fa a sostenere che Suning non investa davanti a questi due dati?”

Suning smette di investire pesantemente nell’Inter? Niente di più falso e tendenzioso. In un’estate in cui tutti i club stanno facendo i conti con la crisi legata al coronavirus, e perdite di centinaia di milioni di euro, la proprietà nerazzurra ha continuato a sostenere il progetto tecnico.

Giovanni Capuano, di Panorama, risponde così a chi sostiene il contrario.

“Nei primi 9 mesi del 2019-2020 i costi di gestione dell’Inter sono aumentati molto: +27 milioni di euro per il personale (+23%) e +24,7 per gli ammortamenti (+38%). Difficile sostenere che Suning già dalla scorsa estate non investa nella squadra per renderla più competitiva”.