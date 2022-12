Inter, Carboni: “Contento per il gol. In campo col Napoli? Se il mister chiama…”

In campo per pochi minuti, ma buoni. Valentin Carboni ha sfruttato al meglio la chance concessa da Inzaghi nella ripresa di Inter-Salisburgo, andando a chiudere sul secondo palo e trasformando in gol il cross preciso di Robin Gosens.

Al termine dell'incontro, il giovane nerazzurro ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento per il primo gol, ringrazio il mister e la squadra per darmi spazio e farmi vedere. Cerco di migliorarmi ogni giorno e puntare al massimo quando il mister mi dà l'opportunità. Ci stiamo allenando forte per continuare a vincere e cercare di dare il massimo in ogni partita. Napoli? Cerco di essere pronto quando il mister mi chiama e cercare di sfruttare le opportunità".