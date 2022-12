Inter, Carboni: “Lascio sempre tutto in campo. Ci alleniamo forte per la ripresa”

Queste le sue considerazioni: "Importante per me lavorare con i grandi, cerco sempre di sfruttare le opportunità e lasciare tutto in campo. Mi serve allenarmi con loro, imparo tanto e spero di essere pronto quando avrò le mie opportunità. La ripresa del campionato? Ci stiamo allenando forte, queste partite ci servono per quelle che arriveranno".