Inter, Carboni piace molto a Gasperini: avviati i contatti con l’Atalanta

È un momento d'oro per Valentin Carboni : la convocazione in Copa America, le parole di Messi e la fiducia del c.t. Scaloni. Ma il futuro del giovane attaccante nerazzurro è ancora tutto da decifrare. Sono tanti i club interessati all'argentino che fa gola anche a Gian Piero Gasperini. Come riporta Tuttosport, il gioiellino argentino di proprietà dell’Inter piace molto al tecnico di Grugliasco, che vorrebbe aggiungere un po’ di fantasia al reparto offensivo della sua Atalanta. Avviati i contatti.

Il quotidiano fa poi il punto su altre trattative: "L’Empoli ha affidato la panchina a Roberto D’Aversa e ora punta a rifarsi il look in attacco: occhi puntati su Pellegri (Torino), Sebastiano Esposito (Inter) e Tutino (Cosenza). Passi avanti del Monza per il portiere Montipò del Verona, che si avvicina a Kastanos (Salernitana), Natan (Napoli) e Akpa Akpro (Lazio). Il Parma ha chiesto all’Atalanta il prestito di Cambiaghi. Ferrari (ex Sassuolo) e Stankovic (Inter) verso il Venezia".